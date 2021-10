Wenn im kommenden Frühjahr in der Verbandsgemeinde (VG) Rhein-Mosel ein neuer Bürgermeister gewählt wird, tritt der 67-jährige Amtsinhaber Bruno Seibeld (FWG) nicht mehr an. Aufgrund seines Alters wäre eine weitere Kandidatur nach dem Wahlgesetz für Kommunen in Rheinland-Pfalz nicht mehr möglich.