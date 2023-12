Die Wärmeversorgung in der Stadt Koblenz soll umgestellt werden – von den fossilen Energieträgern Erdgas und Heizöl, die zurzeit rund 90 Prozent ausmachen, auf regenerative Energien. Und diese Umstellung soll mit Blick auf Klimaerwärmung und Rohstoffabhängigkeit möglichst schnell geschehen. Was bislang ungesetzt wurde und was geplant ist, wurde nun bei einer Pressekonferenz vorgestellt.