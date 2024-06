Plus Koblenz Während der Besitzer EM-Spiel schaut, stehen dreiste Diebe in Koblenz teure Felgen von Sportwagen Von Doris Schneider i Auf Holzbalken und Steinen aufgebockt stand der Cupra am Morgen da. Der 22-jährige Autobesitzer ist total genervt: Rund 7000 Euro kosten die neuen Felgen, sagt er. Er will andere warnen, damit ihnen nicht Ähnliches passiert. Foto: Doris Schneider Es sieht schon ein wenig kurios aus: Da steht ein teurer Sportwagen auf der Parkfläche hinter dem Bauhaus an der B 9, statt auf Reifen lagert das Auto auf Holzlatten und Steinen. „Die Leute halten an, machen Fotos und lachen“, sagt Autobesitzer Mihai Glavan. Ihm ist nicht nach Lachen zumute: Rund 7000 Euro wird es kosten, die Felgen und Reifen zu ersetzen, sagt der junge Mann genervt. Lesezeit: 2 Minuten

Vergangenen Mittwoch war er mit Freunden in der Shisha-Bar, die direkt am kleinen Bauhaus-Kreisel ist, man hat zusammengesessen und etwas getrunken. Dann ist die Truppe mit dem Auto eines Kumpels in die Stadt gefahren, um Fußball zu gucken. Den Wagen hat der 22-Jährige auf dem Parkstreifen stehen lassen, auf dem ...