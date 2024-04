Plus Lay

Wählergruppe Schängel: Baulig soll Ortsvorsteher von Lay bleiben

i Kandidaten der WGS für die Ortsbeiratswahlen im Koblenzer Stadtteil Lay (von links): Dirk Kissel, Frank Thiery, Laura Steiger, Simone Prisel, Ortsvorsteher Gerd Baulig, Valerie Verheggen, Jutta Lewentz, Lothar Köhler und Marc Steiger. Foto: Johannes Stenz

Die Wählergruppe Schängel (WGS) hat vor Kurzem ihren ersten Ortsverband in einem Koblenzer Stadtteil gegründet: in Lay. Das teilt die WGS mit, die aktuell mit vier Mitgliedern auch im Koblenzer Stadtrat vertreten ist. Zudem wurde in Lay direkt eine Liste für die Ortsbeiratswahl aufgestellt – und ein Kandidat fürs Ortsvorsteheramt gekürt: Der amtierende WGS-Mann auf dem Posten, Gerd Baulig, erhält die volle Unterstützung der Mitglieder.