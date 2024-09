Vorstand der SPD Koblenz hat getagt: Thorsten Rudolph erneut nominiert

Anzeige

Der Koblenzer Bundestagsabgeordnete hat somit nun die Rückendeckung der Vorstände aller drei SPD-Unterbezirke im Wahlkreis Koblenz. Zuvor hatten ihn bereits die Kreisvorstände der SPD Mayen-Koblenz und der SPD Rhein-Lahn nach einstimmigem Votum nominiert. Endgültig bestimmt wird der Bundestagskandidat der Sozialdemokraten im Wahlkreis Koblenz bei der Wahlkreiskonferenz Anfang Oktober von den Delegierten, heißt es in der Pressemitteilung aus Rudolphs Wahlkreisbüro.

Koblenzer gehört dem Bundestag seit 2021 an

Thorsten Rudolph gehört dem Deutschen Bundestag seit dem Jahr 2021 an und ist in Berlin Mitglied wichtiger Gremien: So gehört Rudolph dem Haushaltsausschuss des Bundestags sowie dem Kontrollgremium für das „Sondervermögen Bundeswehr“ an. Außerdem ist er stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) und Mitglied des Verwaltungsrats der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). heißt es weiter in der Pressemitteilung.