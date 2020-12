Koblenz

Die Corona-Pandemie hat auch die Hochschule und die Universität in Koblenz kalt erwischt. Statt im Hörsaal oder Seminarraum zu sitzen, lernten die Studenten zu Hause vor dem Computer, die Lehrveranstaltungen fanden nur noch virtuell statt. Doch wie ist es im jetzt beginnenden neuen Semester – wird wie an den Schulen versucht, zum Regelbetrieb zurückzukehren, oder bleibt man wie in den vergangenen Monaten der Corona-Modus?