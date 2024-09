Plus Koblenz

Vorhang auf: Geheimnis um neue Fotos von Alt-Koblenz gelüftet

Von Alexander Thieme-Garmann

i Dirk Zander (von links), Betreiber des Königsbacher Biergartens, Manfred Gniffke, Initiator des Projekts „Spurensuche“, und OB David Langner lüften das Geheimnis. Fotos: Alexander Thieme-Garmann Foto: Alexander Thieme-Garmann

Mit der Enthüllung dreier Bilder, die historische Aufnahmen in der Umgebung des Deutschen Ecks zeigen, ging das Projekt „Spurensuche in Alt-Koblenz“ am Wochenende in die nächste Runde. Schauplatz der Zeremonie war das Peter-Altmeier-Ufer in Höhe des Königsbacher Biergartens am Deutschen Eck.