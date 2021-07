Der Koch des Jahres könnte in diesem Jahr aus Koblenz kommen – und am Montag wird sich herausstellen, ob David Weigang diesen Traum weiter träumen kann. Der Küchenchef und Inhaber des Koblenzer Restaurants Verbene steht in einem von vier Vorfinalen des renommierten Wettbewerbs, das jetzt in Bonn stattfindet.