Vorfall in Rübenach: Kirmes wird Samstagnacht wegen „Sicherheitslage“ abgebrochen

Von Katrin Steinert

i Die Polizei zeigte am Wochenende in Rübenach Präsenz und war schnell da, als sie gebraucht wurde. Foto: Katrin Steinert

Die Kirmes war in der Nacht auf Sonntag in vollem Gange, als sich innerhalb kurzer Zeit zwei Vorfälle ereigneten. Der Veranstalter entschied sich deshalb, für diese Nacht Schluss zu machen, bevor noch mehr passiert. Laut Augenzeugen sollen auch Ordnungskräfte verletzt worden sein, was bislang nicht bestätigt ist.