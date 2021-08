Zu einem tragischen Tötungsdelikt ist es am Freitagabend in der Klinik Nette-Gut in Weißenthurm gekommen. Dabei soll laut einem Hinweis an unsere Zeitung ein Patient einen anderen Mitpatienten durch mehrere Schläge auf den Kopf getötet haben. Auf RZ-Anfrage bestätigen die Staatsanwaltschaft Koblenz und das Landeskrankenhaus in Andernach, zu dem auch die Klinik Nette-Gut gehört, den Fall. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.