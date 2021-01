Koblenz

Die Wand in Neuendorf steht. Am Samstagmorgen errichteten 25 Feuerwehrleute den zweiten Abschnitt der mobilen Hochwasserschutzwand, die Neuendorf, Wallersheim und Lützel schützt. Der erste Abschnitt, der von der Salmgasse in Wallersheim bis zur Neuendorfer Pfarrkirche St. Peter reicht, war bereits eine Woche zuvor aufgebaut worden.