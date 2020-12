Koblenz

5000 statt zunächst gedachter 15.000 Koblenzer müssen am Sonntag ihre Wohnungen verlassen, damit die auf einem Grundstück an der Beatusstraße gefundene Bombe entschärft werden kann. Und auch wichtige Einrichtungen wie die Justizvollzugsanstalt und der Hauptbahnhof konnten aus dem Evakuierungsgebiet herausgenommen werden. Möglich ist dies durch eine Technik, die in Koblenz erstmals angewandt wird, erläutert Oliver Peikert vom Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt.