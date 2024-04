Plus Koblenz Vorbereitung auf Katastrophenfälle: Rettungskräfte üben in Koblenz den Ernstfall Von Kim Fauss i Rettungskräfte in Rheinland-Pfalz müssen auf viele Szenarien gut vorbereitet sein. In Koblenz haben deshalb hunderte Einsatzkräfte verschiedene Katastrophenfälle geübt. Foto: Kevin Rühle Amoklauf, Hochwasser, Windhose und Explosion: In einer groß angelegten Katastrophenschutzübung probten Rettungskräfte und Polizei am Samstag in Koblenz den Ernstfall. Lesezeit: 7 Minuten

„Achtung Personenalarm. Sofort Türen schließen!“ Immer wieder hallt die Durchsage am Samstagmorgen über das Astersteiner Schulgelände. Polizisten umstellen in voller Montur das Gymnasium, von drinnen hört man Schüler schreien. Hier wird ein Amoklauf nachgestellt – und zwar so realitätsnah wie möglich. Im Rahmen der Katastrophenschutzübung sollen die Koblenzer Einsatzkräfte in ...