Weinkenner wissen es, der Sommer 1921 war ein sogenannter Jahrhundertsommer, der am Ende einen exzellenten Jahrgang hervorbrachte. Die Koblenzer genießen ihn beim Baden in den Flüssen und vielfältigen Ausflügen in die Umgebung. Zu Anfang des Monats gehen viele Koblenzer Katholiken allerdings erst einmal auf den Zentralfriedhof, um Dechant Maximini zu Grabe zu tragen.