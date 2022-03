Sie sollen umgesiedelt werden, wurde ihnen gesagt. Eine neue Heimat in Lagern im Osten finden. Die erste „Aussiedlung aus dem Reichsgebiet“ war für 338 jüdische Menschen aus Koblenz und Umgebung klar geregelt: Sie durften einen bis zu 50 Kilo schweren Koffer, Bettzeug, 100 Reichsmark und Verpflegung für drei Tage mitnehmen. Damit zogen sie am 22. März 1942, vor 80 Jahren, durch die Straßen zum Güterbahnhof in Lützel. Ihr Weg führte direkt in den Tod.