14. Februar 1962: Heute vor 60 Jahren ist Dieter Freese in die Bankfiliale in der Moselgemeinde Winningen eingedrungen, er springt über die Theke. Er will die Bank ausrauben, am Ende schießt er auf den damaligen Filialleiter der Kreissparkasse. Freese flieht, der Filialleiter stirbt, zurück bleibt eine Bankangestellte, die noch Jahrzehnte nach dem traumatischen Erlebnis von den Erinnerungen verfolgt wird – bis sie zu Gott findet.