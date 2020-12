Koblenz

Dezember 1920: Die Koblenzer bereiten sich auf das Weihnachtsfest vor. Es ist die dritte Weihnacht im Frieden, aber die Narben des Krieges sind allgegenwärtig. Viele Schängel sind im Krieg gefallen, andere kehrten schwer verwundet zurück. Noch 1920 liegen mehr als 150 Kriegsverwundete in Koblenzer Krankenhäusern. Trotz alledem – oder gerade deshalb – herrscht in Koblenz Weihnachtsstimmung, am Ende sind sogar die Christbäume ausverkauft.