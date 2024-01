Plus Koblenz Vor 100 Jahren in Koblenz: Als die Schiffsbrücke gesperrt werden musste Hyperinflation, Streiks, Ausweisungen ins unbesetzte Deutschland, Putsch der Separatisten – 1923 war für die Koblenzer ein Jahr der Unruhen. Kurz vor Jahresfrist wurde es jedoch ruhiger, die Separatisten zogen sich langsam zurück und eine neue Währung, die Rentenmark, weckte Hoffnungen. Zum Jahresbeginn 1924 stand dann auch noch das Wetter Pate, denn eine hohe Schneedecke dämpfte das öffentliche Leben auf natürliche Art. Von Peter Karges

Im politischen Untergrund gärte es allerdings weiterhin äußerst bedenklich. Trauriger Beweis: ein kaltblütiger Mord an einem Separatisten in Mendig. S chnee: Kurz vor Weihnachten war Schnee gefallen und hatte Stadt und Umland in eine recht üppige weiße Decke gehüllt. Und bei Dauerfrost und weiteren Schneefällen hielt sich diese glitzernde Winterlandschaft bis ...