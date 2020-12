Vallendar

„Corona macht es möglich, dass wir am Vorabend von Vatertag tagen, keiner von uns ist darüber so richtig glücklich“, so eröffnete Bürgermeister Wolfgang Heitmann die erste Sitzung des Vallendarer Stadtrats während der Covid-19 bedingten Krise. Viele der Kommunalpolitiker, die im Sicherheitsabstand in der Stadthalle tagten, wären wohl an diesem Abend lieber auf einer vergnüglicheren Veranstaltung gewesen, die jedoch ohnehin alle nicht stattfinden konnten. Stattdessen diskutierte man noch einmal länger über das Prozedere zur Umgestaltung des Willy-Brandt-Ufers im Bereich der Einmündung des Leerbachs (die RZ berichtete mehrfach). Ein Projekt, das sich eigentlich schon auf der Zielgeraden befand.