Der 15-Jährige Jonas Reif hat heute seinen großen Auftritt. Um 19 Uhr gibt er ein Konzert in der Kirche St. Medard in Bendorf. Doch sein Instrument der Wahl ist eines, das man nicht unbedingt zu den Interessen eines 15-Jährigen zählen würde. Jonas Reif spielt heute an der Orgel. Ein Instrument, das ihn von klein auf an fasziniert hat.