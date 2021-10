„Als Lust im Alter empfinde ich, dass ich mich eigentlich nicht mehr sorgen muss, was ich – wie früher – noch alles zu tun habe. Dass ich mehr an das denke, was schön wird. Vielleicht ist das schon ein Traum vom Himmel. Ich habe bis jetzt keine Angst vor dem Sterben.“ So antwortet Schwester Lea Ackermann auf die Frage, ob sie das Alter als Last oder Lust empfinde.