Plus Koblenz

Von Güls bis zum Stattstrand: 250 Schwimmer pflügen in Koblenz durch die Mosel

i Die Sondergenehmigung liegt auch für 2024 vor: Wenn am Samstag wie hier 2023 rund 250 Freiwasserschwimmer ab Güls durch die Mosel gleiten, ist das ein Hingucker. Die gelben Badekappen dienen der Sicherheit, so sind die einzelnen Schwimmer besser für andere im Wasser zu sehen. Foto: Sascha Ditscher

Einmal im Jahr springen zig Menschen ganz legal in die Koblenzer Mosel – es sei denn, Blaualgen oder Corona machen ihnen einen Strich durch die Rechnung. Doch aktuell sieht alles gut aus. So pflügen an diesem Samstag 250 gemeldete Schwimmerinnen und Schwimmer von Güls aus in Richtung Stattstrand durchs Wasser.