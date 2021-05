557 Kilometer wollte er für die gute Sache laufen, am Ende waren es „nur“ rund 400. Das Wetter war einfach zu schlecht. Dennoch hat Markus Krempchen eine beeindruckende Leistung erbracht. Wer schafft es schon, rund 67 Kilometer am Tag zu joggen? Es gab also gleich mehrere Gründe, den Zieleinlauf am Deutschen Eck im kleinen Kreis zu feiern.