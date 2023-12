„Wenn ihr einen besonders weihnachtlich geschmückten Ortsteil sehen wollt: Kommt bei Dunkelheit mal nach Moselweiß in die ,Nahlkammer‘.“ Mit diesen Worten wurde unsere Zeitung auf das aufmerksam gemacht, was die Anwohner des besagten Straßenzugs seit vielen Jahren in Eigenregie machen.