Koblenz

Der Gang zum Arzt läuft seit Mitte März anders ab als sonst. Statt mit jeder kleinen Beschwerde einen Arzt aufzusuchen, überlegen sich viele Leute doppelt, ob das wirklich notwendig ist. Denn gerade Arztpraxen könnten Kontakt zu Corona-Patienten gehabt haben. Was sich in den vergangenen Monaten im Alltag einer Arztpraxis geändert hat und wie sich der Antikörpertest schlägt, berichten Dr. Peter Rademacher und Dr. Andrea Ditscheid, die in Koblenz eine Gemeinschaftspraxis führen.