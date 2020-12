Von „1000 Serpentinen“ bis zur Shortlist: Unterhaltsamer Literaturplausch mit Buchblogger Uwe Kalkowski

Koblenz

Die gute Nachricht zuerst: Der Kaffeehaussitzer saß auch am Ende des Gesprächs noch auf der Reuffel-Literaturbühne, obwohl das Stuhlbein sich zuweilen doch recht nah an den Rand des schmalen Podiums geschoben hatte – einmal sogar bereits darüber hinausragte. Uwe Kalkowski jedoch vermag so etwas nicht zu beeindrucken. Wenn er über Bücher spricht, vergisst er die Welt um sich herum. Ein möglicher Sturz findet da schlichtweg keinen Platz mehr in den Gedanken, wird von der Passion überlagert, die bald auch auf das Publikum überspringt. Und so mag der ein oder andere Besucher mit den Augen zwar von Zeit zu Zeit besorgt auf die Bühnenkante geschielt haben, die Ohren aber durften einem kurzweiligen Abend lauschen, an dem viele Themen Platz fanden – und die Literatur stets im Mittelpunkt stand.