Der neue Bundestag hat sich konstituiert, Detlev Pilgers Büros in Berlin und Koblenz sind geräumt und abgewickelt. Damit ist für den 66-Jährigen eine Reise beendet, die er in seinem Leben nie erwartet hätte. Ein Leben, das in bescheidenen Verhältnissen begann und ihn letztlich unter die Kuppel des Reichstags führte.