Plus Koblenz Vom Brandschutz bis zur Dachbegrünung: Koblenzer Woche der Klimaanpassung Von Alexander Thieme-Garmann i Dagmar Körner (von links), Klimaschutzbeauftragte, Oberbürgermeister David Langner und Emilie Hammer, Klimaanpassungsmanagerin, haben die Woche der Klimaanpassung vorgestellt. Foto: Alexander Thieme-Garmann Infolge des Klimawandels häufen sich einerseits Ereignisse wie große Hitze, Trockenheit und Dürre, andererseits nehmen auch Unwetter und Starkregenfälle zu. Davon bleibt der Raum Koblenz nicht ausgeschlossen. David Langner, der Koblenzer Oberbürgermeister, stellte mit der Klimaschutzbeauftragten Dagmar Körner und der Klimaanpassungsmanagerin Emilie Hammer das Programm der Woche der Klimaanpassung vor. Lesezeit: 2 Minuten

Vom Montag, 8., bis Samstag, 13. Juli, wird eine abwechslungsreiche Auswahl an Vorträgen, Mitmachaktionen und Infoständen zum Thema angeboten. Veranstaltungsorte sind sowohl die Rathausgebäude I + II als auch der angrenzende Willi-Hörter-Platz und der Jesuitenplatz.Neben der Gelegenheit für einen tieferen Einblick in den Maßnahmenkatalog der Stadt Koblenz erfahren Besucher, was ...