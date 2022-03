Koblenz

Vom Bahnhof bis zum Deutschen Eck: Klimastreik richtet sich auch gegen Autokraten

Der Aufruf zum weltweiten Klimastreik, zu dem die Umweltbewegung Fridays for Future und andere Initiativen aufgerufen hatten, wurde bundesweit in 309 Kommunen befolgt – auch in Koblenz.