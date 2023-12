Plus Koblenz/Bendorf Vollsperrung der A 48: Autobahn bei Koblenz kann früher als geplant wieder frei gegeben werden Bagger zertrümmerten am Wochenende eine marode Brücke über die A 48 zwischen der Anschlussstelle Koblenz Nord und der Bendorfer Rheinbrücke. Die Autobahn war voll gesperrt, Autofahrer mussten sich auf Einschränkungen und Umleitungen einstellen. Am Ende liefen die Abbrucharbeiten besser als gedacht – und die Autobahn kann nun sogar früher als geplant wieder frei gegeben werden. Allerdings: Auf einzelne Verkehrsbehinderungen werden sich Fahrer in den nächsten Tagen noch einstellen müssen. Von Peter Meuer

Am Ende ist es sogar schneller gegangen als geplant: Schon am Sonntagabend kann die Autobahn 48 zwischen der Anschlussstelle Koblenz Nord und der Bendorfer Rheinbrücke wohl wieder für den Verkehr freigegeben werden. Eigentlich hätte es erst montagmorgens in aller Herrgottsfrühe – gegen vier Uhr – so weit sein sollen. „Die Arbeiten ...