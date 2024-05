Vinothek in Winningen unter neuer Führung: Familie eröffnet Betrieb am Samstag

Ein Sahnehäubchen an zentralem Platz, so würde Thomas Richter, erster Vorsitzender des Vereins Winninger Spital, die Vinothek in direkter Nähe zum Weinhexbrunnen wohl beschreiben. Der Verein kümmert sich seit etwa 20 Jahren um Haus und das dahinterstehende Konzept. Fotos: Stefanie Braun Foto: Stefanie Braun