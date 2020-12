Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 16:42 Uhr

Mülheim-Kärlich

Vierjährige rückwärts auf Motorrad: Vater schnallt sich Tochter auf den Rücken und rast über B 9

Da staunten die Insassen eines Autos auf der B 9 in Höhe des Gewerbegebiets Mülheim-Kärlich am Dienstag nicht schlecht: Auf einem vor ihnen mit etwa 120 km/h fahrenden Motorrad der 750er-Klasse saß ein Vater, der sich seine vierjährige Tochter in einer rucksackartigen Riemenkonstruktion rückwärts sitzend auf den Rücken geschnallt hatte.