Hust, hust: Lange nicht jeder, der angeblich mit Symptomen in der Corona-Ambulanz auf dem Oberwerth zum Testen kommt, glaubt wirklich, er sei erkrankt. Immer häufiger fordern die Menschen nämlich nach dem Test eine bestimmte Bescheinigung – ein Zeichen, das sie damit in Urlaub fahren und den in vielen Ländern oder für Flugreisen oft noch geforderten kostenpflichtigen PCR-Test umgehen wollen.