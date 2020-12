Koblenz

Eigentlich ist es eine gute Nachricht, dass die Universität in Koblenz zum 1. Januar 2023 selbstständig wird und sich künftig unabhängig vom Standort Landau entwickeln kann. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass es zurzeit mehr offene Fragen als Antworten gibt. In der Politik wächst die Ungeduld, parteiübergreifende Allianzen entstehen – und das, obwohl im kommenden Jahr neu gewählt wird. Und auch in den Nachbarkommunen setzt sich die Erkenntnis durch, dass eine Herabstufung des Metternicher Campus zur schlecht ausgestattet „Rumpfuniversität“ verheerende Folgen für die ganze Region haben dürfte.