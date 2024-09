Plus Koblenz

Viele Hürden: So viele Menschen schieben Stadt Koblenz und Kreis MYK ab

i Abschiebungen sind auch in der Stadt Koblenz und im Kreis Mayen-Koblenz ein schwieriges Thema. Symbol Foto: picture alliance/dpa-Zentralbild/Sebastian Willnow

Spätestens seit der tödlichen Messerattacke mutmaßlich eines Syrers in Solingen ist das Thema Abschiebungen wieder stärker in den öffentlichen Fokus gerückt. Wie viele Menschen abgeschoben werden, welche Hürden es gibt, was sie vom Bund erwarten: Das haben wir die Koblenzer Stadtverwaltung und die Verwaltung des Kreises MYK gefragt.