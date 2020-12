Koblenz/Kreis Mayen-Koblenz

In den sozialen Netzwerken wird das Thema Coronavirus seit Wochen heftig diskutiert: Die Äußerungen reichen vom Herunterspielen der Ansteckungsgefahr über massive Kritik an Behörden bis hin zu Panikmache. Problematisch wird es aber vor allem dann, wenn falsche Informationen verbreitet werden – und das ist auch in Koblenz aktuell der Fall.