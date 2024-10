Plus Koblenz

Viel Leben und intensive Gespräche: Koblenzer Demokratiefest lockt viele Besucher an

Von Wolfgang Lucke

i Das Koblenzer Demokratiefest in der Rhein-Mosel-Halle hat viele Besucher angezogen. Fotos: Wolfgang Lucke Foto: Wolfgang Lucke

Kommt ein Fest der Demokratie in Koblenz an? Auf diese Frage gibt es eine klare Antwort, wenn man das große Publikumsinteresse und Engagement der rund 60 Organisationen und Vereine aus allen gesellschaftlichen Bereichen betrachtet an diesem Samstag in der Rhein-Mosel-Halle.