VG Rhein-Mosel: Neue Möbel für 330 000 Euro

Vor sieben Jahren fusionierten die Verbandsgemeinden (VG) Rhens und Untermosel zur VG Rhein-Mosel. Die Verwaltung der neuen VG Rhein-Mosel hat seitdem zwei Standorte, den Hauptsitz in Kobern-Gondorf und den Nebensitz in Rhens. Vor einigen Jahren fasste man den Beschluss, dass die Verwaltung komplett in Kobern-Gondorf geschieht. Nun neigen sich die dafür eingeleiteten Baumaßnahmen, Erweiterung des Gebäudes und energetische Sanierung, ihrem Ende entgegen, im Herbst soll alles bezugsfertig sein. Bislang fehlen allerdings noch Möbel.