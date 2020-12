Koblenz

2770 Hektar oder circa 3000 Fußballfelder groß ist der Stadtwald. Beliebt ist er nicht nur bei Wanderern und Joggern, sondern in zunehmendem Maß auch bei Mountainbikern. In deren Kreisen kursieren in Internetplattformen Dutzende sogenannter Trails oder Radstrecken. Um den Wildwuchs solcher illegaler Strecken zu unterbinden, hat das Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement drei Korridore ausgewählt, in denen Trails legal eingerichtet werden könnten. Bei der jüngsten Sitzung des Forstausschusses wurden diese vorgestellt.