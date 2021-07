Verwaiste Geschäfte: 11 von 80 Läden im Koblenzer Forum stehen leer

An den Anblick geschlossener Läden haben sich die Koblenzer durch die Lockdowns schon fast gewöhnt. Doch mit Ende der Corona-Einschnitte öffneten viele Einzelhändler wieder und freuten sich über Kunden, die froh waren, shoppen oder bummeln zu gehen. Im Forum allerdings schlendert man auch heute noch an knapp einem Dutzend geschlossener Geschäfte vorbei. Center-Managerin Kim Johanna Voges erklärt im Interview mit unserer Zeitung die Ursachen und blickt optimistisch in die Zukunft. Die 26-Jährige hat den Job vor anderthalb Jahren übernommen; im kommenden Jahr feiert das Forum sein zehnjähriges Bestehen.