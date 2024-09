Plus Koblenz Vertreterin der Koblenzer Caritas in Kolumbien: Projektreise beleuchtet Friedensarbeit i Susanne Thorn (hinten, Dritte von rechts) gehörte zur Delegation des Auslandshilfswerks Caritas international. Foto: Pastoral Social/Caritas Pasto Caritas-Mitarbeiterin Susanne Thorn hat mit einer Delegation des Auslandshilfswerks Kolumbien bereist. Im Rahmen der Caritas-Jahreskampagne zum Thema Frieden und Konfliktbewältigung fand diese Projektreise statt. Lesezeit: 2 Minuten

Susanne Thorn arbeitet in der Asyl- und Verfahrensberatung des Caritasverbandes Koblenz. Die Diplom-Sozialarbeiterin unterstützt geflüchtete Menschen und ist in der Region in diesem Bereich eine Koryphäe, denn sie war lange Jahre im Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz aktiv. „Kein Mensch verlässt seine Heimat ohne Not, lässt Familie, Freunde und das bisherige Leben zurück“, ...