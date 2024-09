Versorgungsengpässe bei Blutkonserven: DRK-Koblenz ruft zum Blut spenden nach dem Urlaub auf

Auch in Rheinland-Pfalz ist es in den Sommermonaten zu Versorgungsengpässen mit Blutkonserven gekommen. Die Lager waren nur noch spärlich gefüllt und geplante Operationen mussten teilweise verschoben werden.

Der DRK-Verband Koblenz bittet daher nun alle Spender zur Blutspende: Die nächsten Termine finden am Montag, 9. September, von 16 bis 20 Uhr im Bürgerzentrum Lützel, Brenderweg 17-21, am Dienstag, 17. September, beim DRK-Kreisverband, Ferdinand-Sauerbruch-Straße 12, am Mittwoch, 25. September, von 15 bis 19 Uhr in der DRK-Begegnungsstätte, „An der Liebfrauenkirche“ 20, und am Montag, 30. September, von 12 bis 18 Uhr im Blutspendemobil auf dem Zentralplatz statt. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, sich als Stammzellenspender typisieren zu lassen. Wer noch nicht in einer Spenderdatei registriert ist und das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann dies dort nachholen.