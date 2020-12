Koblenz

50 Millionen Euro investiert Amazon in seinen Standort am Koblenzer Kreuz. Können vom hiesigen Logistikzentrum bislang 8 Millionen Artikel verschickt werden, so sind es in einigen Monaten 18 bis 23 Millionen. Es ist ein riesiger Wachstumsschub, der auch zeigt: Der Onlinehandel boomt – und das nicht erst seit der Corona-Krise.