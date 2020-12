Koblenz

Am Anfang fanden es viele blöd, dass sie zur Schule gehen sollen, während die meisten anderen zu Hause rumlungern können. Aber irgendwie ist es doch auch ganz schön, wieder in einem Klassenraum zu sitzen und zu lernen, finden die Mädchen und Jungen an diesem Vormittag in der Clemens-Brentano-/Overberg-Realschule plus. Die Bedingungen sind aber auch gut: Der Unterricht dauert nur drei Stunden, die Gruppe ist mit sechs Kindern klein genug, dass auch individuelle Fragen geklärt werden können. Und das Beste: Es werden weder Arbeiten geschrieben noch gibt es Noten.