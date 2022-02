Seit etwa 5.30 Uhr wurde der 30-Jährige vermisst. „Er befindet sich infolge eines Trauerfalls in einer außergewöhnlichen Stresssituation“, teilte die Polizei mit. Der 30-jährige Autist war lediglich mit einer kurzen Hose und einem blauen Pulli bekleidet. Er hatte keine Schuhe an, so die Polizei.

[Update, 12.32 Uhr:] Die vermisste Person ist wieder wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt, teilt die Polizei mit.