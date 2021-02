Der Lockdown wird in Deutschland mindestens bis zum 7. März verlängert. Gastronomen, Hoteliers, Einzelhändler in Einkaufscentern und Altstadt sowie viele andere Gewerbetreibende dürfen drei weitere Wochen nicht öffnen. Die Nachrichten aus Berlin am Mittwochnachmittag haben Betroffene in Koblenz nicht überrascht. Dennoch – oder grade deshalb – sind Unverständnis, Ungeduld, Frust, Ärger bei einigen groß.