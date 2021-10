Bahn ja, Brex nein. In etwa so lässt sich eine umfängliche Pressemitteilung der Bendorfer CDU-Fraktion zusammenfassen, die Ende der vergangenen Woche versandt wurde. In ihr macht die Fraktion deutlich: Sie unterstützt die Verkehrswende, spricht sich ausdrücklich für den Ausbau des Bahnhaltepunkts Bendorf aus, der zu seinem sogenannten Hub werden soll. Zu Deutsch heißt das in etwa so viel wie Dreh- und Angelpunkt oder auch Knotenpunkt.