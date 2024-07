Plus Dieblich/Koblenz Verkehrsunfall auf der A61 bei Dieblich: Mehrere Fahrzeuge involviert i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der A61 ein Verkehrsunfall zwischen der Anschlusstelle Koblenz/Waldesch und der Anschlusstelle Koblenz/Dieblich. Mehrere Fahrzeuge sollen involviert sein. Lesezeit: 1 Minute

Am späten Samstagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, meldete die Polizeiautobahnstation Mendig einen Verkehrsunfall auf der A61 in Fahrrichtung Norden. Der Unfall soll sich zwischen der Anschlusstelle Koblenz/Waldesch und der Anschlusstelle Koblenz/Dieblich zugetragen haben. Laut Polizei seien vier Fahrzeuge in den Unfall direkt involviert. Die Autobahn sei aufgrund des Unfalls gesperrt. Der ...