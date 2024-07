Plus Kettig

Verkehrsunfall auf B9: Drei verletzte Menschen – Update

i Der 41-jährige Fahrer des Transportwagen fuhr einem Auto auf. Foto: VG Weißenthurm/Arnd Lenarz

Am Montagmorgen ist es auf der B9 in Fahrtrichtung Bonn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei sollen drei Fahrzeuge in den Unfall involviert sein.