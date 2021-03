Die Casinostraße soll Fahrradstraße werden. So will es die Verwaltung, die sich dabei auf den Verkehrsentwicklungsplan 2030 beruf. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Mobilität präsentierte die Verwaltung nun das Konzept für die Casinostraße als Radstraße. Dies sind die geplanten Verkehrsänderungen.